Мишустину рассказали о внедрении ИИ в работу Россельхознадзора

Использование искусственного интеллекта позволит Россельхознадзору в следующем году оформлять до 80% документов в автоматическом режиме. Об этом рассказал на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава ведомства Сергей Данкверт.
У федеральной службы увеличилось число поднадзорных объектов, а количество проверок сократилось в 11 раз. Но их эффективность возросла почти на 90 процентов. В приоритете - профилактические меры. Данкверт сообщил, что в следующем году ведомство сможет блокировать в автоматическом режиме небезопасную продукцию. Что касается экспорта - по мясной продукции вышли на показатель миллион тонн. 300 из них - поставки в Китай.
На встрече обсуждали и импортозамещение ветпрепаратов. Раньше отечественные производители обеспечивали менее трети российского рынка, теперь же - более 70 процентов.
"По ветеринарным вакцинам – интерес к ним растет в мире, особенно в странах СНГ. Прошу держать на контроле их регистрацию и, конечно, качество самих вакцин. Еще одна тема, которой мы придаем большое значение, – это земли сельхозназначения. Фактически - земельный контроль. Контроль за использованием земли – категория ее, вид разрешённого использования – осуществляет в том числе и ваша служба, что касается и применения таких земель для агропромышленного комплекса. Результаты вашей работы очень важны. В первую очередь это новые возможности для отечественного агробизнеса. А также – представление о том, насколько соблюдается действующее законодательство о противопожарной безопасности", - сказал Мишустин.