Мишустину рассказали о внедрении ИИ в работу Россельхознадзора

Использование искусственного интеллекта позволит Россельхознадзору в следующем году оформлять до 80% документов в автоматическом режиме. Об этом рассказал на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава ведомства Сергей Данкверт.

У федеральной службы увеличилось число поднадзорных объектов, а количество проверок сократилось в 11 раз. Но их эффективность возросла почти на 90 процентов. В приоритете - профилактические меры. Данкверт сообщил, что в следующем году ведомство сможет блокировать в автоматическом режиме небезопасную продукцию. Что касается экспорта - по мясной продукции вышли на показатель миллион тонн. 300 из них - поставки в Китай.

На встрече обсуждали и импортозамещение ветпрепаратов. Раньше отечественные производители обеспечивали менее трети российского рынка, теперь же - более 70 процентов.