Представители некоторых государств периодически позволяют себе нецензурную брань, общаясь на уважаемых многосторонних площадках. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По словам дипломата, фрагмент интервью которого появился в эфире телеканала "Россия-1", "политический дискурс и дипломатический процесс иногда не обходятся без перчинки и без специй".

Однако отдельные политики заходят слишком далеко: "Мы и так уже дожили до времен, когда — я это знаю точно — за закрытыми дверями в уважаемых многосторонних форматах представители некоторых не столь отдаленных от России стран, обращаясь к нам, допускают обсценную лексику на русском языке".

Как напомнил Рябков, "мы же не в кабаке, в конце концов, поэтому не надо жить одним эпатажем".

Заместитель российского министра не стал уточнять, каких именно политиков и из каких стран имеет в виду. На нецензурной лексике попадался бывший хозяин Белого дома Джо Байден. В период президентства политик обматерил журналиста за острый вопрос об инфляции. Вероятно, Байден полагал, что его микрофон в тот момент был выключен.

Между тем российских политиков похвалили за компетентность и вежливость. Примечательно, что исходила столь лестная оценка от представителей делегации Украины на переговорах в Стамбуле. Замглавы украинского МИД Сергей Кислица отмечал, что "на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне".