Дочь объяснила письмо Елене Товстик, в котором желала ей сдохнуть и сгнить в одиночестве

Елена Товстик в интервью Ксении Собчак зачитала письмо дочери Ани. Девочка, увидев, какой скандал устроили родители, набросилась с обвинениями на мать. От слов наследницы у Елены едва не разорвалось сердце.

"Я гарантирую тебе, ты сама сгниешь одна. Ко мне даже не приближайся. Потому что кто знает, может, не сдержусь. <…> Знаешь, мне глубочайше плевать на тебя. И ты не смей сейчас говорить, что ты такая жертва, которая родила нас, и мы должны еще тебя жалеть", — писала дочь Товстик.

Ксения после интервью Елены решила выслушать вторую сторону. Она поговорила с Полиной Дибровой, Романом Товстиком и его дочерью, которая адресовала маме жестокое послание. Так Аня получила возможность объяснить свои слова. Девочка жалеет, что набросилась на мать, мол, хотела привлечь внимание родного человека и не знала, как еще это сделать.

"Не надо было писать такое грубое письмо. Я думаю, маме было очень тяжело и больно его читать. Я это прекрасно понимаю. Я написала все сама, мне никто ничего не диктовал. Мне обидно очень было. На самом деле мне просто хотелось докричаться до мамы, я ей говорила-говорила, а она меня не слышала", — поделилась дочь Товстиков.

Девочка призналась, что мама не занималась ее жизнью, не проявляла интерес к проблемам, хотя Аня пыталась найти поддержку в семье. "Я понимаю, что мама меня любит. Я тоже ее очень сильно люблю, и она навсегда останется моей мамой", — отметила дочь Елены.

В итоге Аня больше сблизилась с папой, ему она доверяла свои секреты, а мама даже не спрашивала, как у нее дела. Даже с тем гневным письмом Елена пошла жаловаться подружкам, а не попыталась обсудить его с дочкой. "Я ждала что она меня спросит, но этого не произошло", — вздыхает девочка.