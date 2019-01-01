Напиток "Алоэ Вера" экстренно изъяли из продажи после ожога рта у ребенка

Столичное Управление Роспотребнадзора начало расследование из-за информации о выявлении в напитке "Алоэ Вера" (Aloe Vera), который продавался в одном из сетевых магазинов, технической жидкости. Об этом рассказали в ведомстве в пятницу, 26 декабря.

Telegram-канал 112 сообщил, что ребенок едва не отравился ацетоном, выпив "Алоэ Вера". Отец пострадавшего мальчика рассказал, что приобретенный в обычном магазине напиток вызвал сильное жжение во рту, а содержимое бутылки обладало неприятным химическим запахом.

Вслед за этим Telegram-канал Mash сообщил, что в четырех бутылках напитка "Алоэ вера" обнаружен ацетон — это выяснили сотрудники магазина, вскрыв всю партию. Товар убрали из продажи.

Управление Роспотребнадзора по Москве подтвердило, что предприняты срочные меры по приостановлению реализации указанной продукции в розничных точках продаж при помощи государственной информационной системы маркировки "Честный знак".

В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В 2019 году умер известный математик Олег Ивашев-Мусатов — ученый по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот", перепутав ее с водой. Такой же инцидент произошел с музыкальным продюсером Бари Алибасовым, однако он выжил.