Выборы на Украине, долго откладывавшиеся под предлогом военного положения, могут пройти в гибридном формате и в течение нескольких дней. Такое заявление сделал в пятницу, 26 декабря, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия.

Как утверждает политик, в рамках рабочей группы по проведению выборов во время войны рассматривается гибридный формат: частично голосование пройдет на на избирательных участках, частично – онлайн. При этом также предлагается растянуть голосование на нескольких дней.

При этом украинское издание "Политика Страны" напоминает, что даже в провластной партии "Слуга народа" скептически настроены к идее интернет-голосования на Украине, считая это богатой почвой для фальсификаций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы. Наше государство тоже находится в состоянии вооруженного конфликта, "но мы-то выборы провели", напомнил российский лидер.

Тем временем киевский режим жалуется, что ему не хватает денег на организацию и проведение выборов. В Кремле в ответ заявили, что "то, что Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, — это однозначный факт и непрекращающаяся практика".