Врач подтвердил, что Алентова умерла от горя: вот что произошло на похоронах Лобоцкого

Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз. Сказался сильный стресс, который она пережила на прощании с Анатолием Лобоцким.

Как рассказала последняя жена актера Юлия Рутберг, Алентова приехала на похороны на такси, она была собрана и хорошо держалась перед журналистами. Но когда актриса зашла в театр, ей стало плохо.

"Вера пришла попрощаться с Толей, со своим прекрасным партнером, невероятным человеком. Она не успела даже выйти на сцену — приехала на прощание с огромным букетом, прекрасно выглядела. Но у нее случился сбой сердца", — рассказала Рутберг.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой у Веры Валентиновны возникли после коронавируса. Но, несмотря на солидный возраст, она чувствовала себя хорошо, вечером, 25 декабря, у нее был запланирован спектакль в театре имени Пушкина.

О внезапной смерти актрисы высказалась врач-кардиолог Ольга Молчанова. Она попыталась объяснить, что произошло с организмом Алентовой на похоронах Лобоцкого. Специалист отметила, что между стрессом от горя и тем, что случилось с актрисой, есть прямая связь.

"Отрицательные эмоции — это выброс кортизола, так называемого „гормон стресса“. Что происходит дальше: кортизол вызывает спазм сосудов, под его действием они сужаются. Через суженный сосуд не может поставляться кислород и питательные вещества к определенному участку", — пояснила кардиолог в беседе с Woman.ru, добавив, что если спазм длительный, то ткани, в которые не поступает кислород, начинают отмирать, происходит некроз.