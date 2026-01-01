ГИБДД предложила допускать к экзамену на права без предъявления медсправки

В России предлагается разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинских справок. Об этом говорится в проекте документа, опубликованного в пятницу, 26 декабря, Министерством внутренних дел.

Как пишет "Коммерсантъ", если указанный проект примут, при подаче заявлений на портале "Госуслуг" на сдачу экзамена можно не предъявлять медсправку. Это связано с тем, что с 1 марта 2027 года все справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре, к которому будет иметь доступ МВД.

Наряду с этим проект документа содержат норму, согласно которой практический экзамен после сдачи "теории" будут назначать в течение (но не позднее) 60 календарных дней. По действующим правилам экзамен может быть проведен в течение полугода.

Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали, что из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения убрали пункт, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет. Ограничивать их в праве вождения автотранспорта не будут, учитывая мнение экспертного сообщества.

Между тем россиянам напомнили, что автоматическое продление водительских удостоверений в России прекратится с 1 января 2026 года. Водителям необходимо своевременно пролонгировать действие удостоверения в стандартном порядке с даты, когда истечет срок действия документа — он указан в самом удостоверении.