Сугробы в Москве вырастут до 24 см за праздники

Высота снежного покрова в Москве за январские праздники может увеличиться до 19-24 сантиметров. Об этом рассказал в пятницу, 26 декабря, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как рассказал метеоролог в своем Telegram-канале, в праздничные дни ожидаются активные осадки, что приведет к увеличению снежного покрова в столице. Прогнозирующиеся показатели существенно превысят нормы для января прошлых лет.

Ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус рассказал в комментарии телеканалу "Звезда", что в Новый год москвичей ждет умеренный морозец, заметное снежное покрывало и спокойная комфортная погода.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снега и метели. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.