Праздник не для всех: как и почему в Европе отменили Рождество

В этом году главным похитителем Рождества стал президент Франции. Макрон максимально приблизился к своей идиотской мечте - заменить в соборе Парижской Богоматери шесть витражей 19 века, созданных великим архитектором Виолле-ле-Дюком, которые чудом уцелели во время пожара 2019 года и уже установлены на свои законные места в Нотр-Даме. Заявлено, что современные стекляшки должны будут демонстрировать разнообразие нынешнего европейского общества. И найдя самое удачное время, канун Рождества, на суд французов выставили макеты витражей в натуральную величину. Большинство посетителей выставки после увиденного окончательно утвердились во мнении, что Макрон невменяемый.

300 тысяч человек уже подписали петицию против новоделов, на которых изображены библейские сцены с участием темнокожих персонажей. Эксперты эти рисунки трактуют исключительно как реверанс Макрона в сторону мигрантов и глобалистов.

"На этих витражах можно увидеть преобладание красного цвета – цвета ада, крови. И на этих витражах нет крестов, нет ангелов, нет святых, больше нет ни одного символа, связанного с Евангелием. И это безумие! Теперь нам предлагают возвращаться в церковь, где больше нет Евангельских символов. Там есть только Мария, но это не дева Мария. Как пояснила сама художница Клэр Табуре, она нарисовала светскую версию библейских сюжетов. Мне даже интересно – может быть, там все же изображена не Мария, а Марианна? А кто эти люди вокруг Марии? Это анонимы! Это не апостолы. Единственный вывод, который я могу сделать, – художницу на создание этих витражей вдохновили мигранты. Вот и все. Так что эти витражи нам рассказывают совершенно иную библейскую историю", - говорит Майк Боровски, политический аналитик из Франции.

Но, похоже, агностику Макрону откровенно плевать на христианство. Его религия – это инклюзивность. Вот даже французская пресса вынуждена признать, что в их стране слово "Рождество" официально попало под запрет. Как утверждают журналисты, так власти Пятой республики выполняют рекомендации Евросоюза, который распорядился внедрять инклюзивный подход к празднованию Рождества.

"Каждые пятнадцать метров парижане и туристы проходят мимо сверкающих гирлянд и еловых венков. Елки, подарки и мягкие игрушки в красно-белых накидках украшают магазины шоколада и модной одежды. При этом само название приближающегося праздника не упоминается - вывески с надписями желают просто "счастливых праздников", - пишет Le Figaro.

Только вот уже сейчас понятно, что счастливых праздников не будет. Пока европейские власти переживают о мигрантах и стараются замаскировать Рождество, нелегалы, напротив, не стесняются переходить грани разумного. Так, в пригородах Парижа варварски громят елочные базары и уничтожают рождественские украшения. В Амьене и вовсе пошли до конца – обезглавили младенца Иисуса.

Иисуса исламисты обезглавили и в Брюсселе – там, где находится штаб-квартира Евросоюза. Там же на рождественской ярмарке мусульмане с палестинским флагами устроили демонстрацию в поддержку ХАМАС. Продолжается чреда рождественских трагедий и на ярмарках в Германии. И как власти ни пытаются обезопасить посетителей, вандалы все равно находят способ продемонстрировать, кто теперь в Европе главный.

Аналитики утверждают, что такое скотское поведение - это и есть последствия той самой инклюзивности, которую власти пытаются навязать европейцам. На самом деле беззубые западные чиновники за фальшивой дружелюбностью прячут свой страх перед радикальными исламистами, потому что прекрасно осознают, что уже не могут их контролировать, ведь не-европейцев в европейских городах стало слишком много. Вот власти и боятся проявить жесткость, чтобы вдруг не показаться исламофобами, поэтому предпочитают лишний раз промолчать. И это же рекомендуют делать христианам.

"На западе, за исключением Восточной европы, у нас коллективный стокгольмский синдром. Во многих случаях мы даем убежище людям, которые хотят нас убить. И я устал слышать – не смотрите туда, там ничего не происходит. Британцы, немцы, австрийцы, французы больше не имеют значения. Нам всем доказывают, что то, что мы видим и чувствуем, на самом деле не происходит, что мы все это придумываем. А в это время мигранты ведут себя как захватнические армии. Они знают, что их никогда не привлекут к ответственности. И их никогда не накажут. Это капитуляция государства! Я хочу наслаждаться Рождеством, встречами с друзьями, мне не нравится то настроение, которое сейчас царит на рождественских ярмарках", - жалуется Ральф Шелльхаммер, политический аналитик из Германии.

Вернется ли Рождество в Европу - большой вопрос. И прежде всего потому, что действующая власть в этом не заинтересована. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес, тот самый, который, когда вступал в должность, отказался присягать на Библии, потому что не верит в Бога, в этом году в сочельник официально поздравил граждан своей страны с каким-то праздником. Слово "Рождество" произнести не смог. Видимо, опять же по своим религиозным соображениям.

Ну и, например, мэр Лондона пакистанского происхождения и исповедующий ислам за христианство тоже сражаться не собирается. Садик Хан даже остолбенел во время торжественного включения рождественской иллюминации, когда ему надо было спеть строчку "Христос родился - новорожденный царь". Так что после такого эпизода не удивительно, что в центре Лондона, как и в Париже, больше нет праздничных плакатов со словом "Рождеств", а в пригороде Лондона на двери частных домов запрещают вешать традиционные рождественские венки. Якобы по требованию пожарных. Еще в королевстве рождественскую ель рекомендовано называть "вечнозеленым деревом", а рождественский свитер – "праздничным". Но зато мусульманские напевы на центральных улицах Лондона в канун Рождества никого не смущали.

Христианам в Великобритании не остается ничего, кроме как выходить на демонстрации, чтобы отстаивать право на празднование Рождества. И не в инклюзивном варианте, а согласно христианским традициям. И аналитики утверждают, что скоро такие демонстрации станут неотъемлемой частью празднования Рождества во всех странах Европы.