Каким будет 2026 год? Прогнозы аналитиков, политологов, астрологов и нумерологов

Зря старались сотрудники канцелярии Джорджи Мелони хоть как-то создать праздничное настроение. Торжественно исполнили гимн. Елку нарядили. Теперь в соцсетях шутят – "на улице рейн, на душе пэйн". Ну или как там по-итальянски... В общем, начальница явно была не в духе: "Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь – следующий будет гораздо хуже!".

Так себе прогноз. Зато целиком и полностью совпадает с загадочным ребусом на обложке британского журнала Economist. Рупор Ротшильдов как никак. Традиции уже много лет. Что же там ждет нашу планету в году грядущем, гадают эксперты по всему миру. Буквально под микроскопом рассматривая это хитросплетение линий и символов.

"Ракеты, танки, очень страшная обложка. Более хаотичный следующий год по сравнению с этим. Казалось бы, этот-то вообще ни разу не упорядоченный, но нет, огромное, бесконтрольное развитие технологий. Куча военных конфликтов, которые разгораются по всему миру. Минимум контроля, даже в какой-то степени блоковое противостояние", - говорит политолог Геворг Мирзаян.

А еще бесчисленное количество каких-то таблеток и иголок. Неужели опять новая пандемия?! Но нет, как-то неубедительно успокаивает Economist, а вместе с ним и датский Saxo Bank. Который тоже ежегодно публикует свои "шокирующие прогнозы". Это, кстати, официальное название. В 2026 грядет бум средств для похудения! Принимать их будут люди даже с незначительным лишним весом. Уколы заменят таблетки. А мода накроет всех, вплоть до владельцев домашних животных. Чтобы Бобики и Барсики были под стать хозяину.

Это, впрочем, не самое удивительное. Изменить мировую экономику готовятся фанаты американской певицы Тейлор Свифт. Все потому, что в году грядущем певица наконец выходит замуж за футболиста Трэвиса Келси. Так что, делают вывод аналитики Saxo Banк, грядет всплеск рождаемости среди зумеров и миллениалов – то есть фанатов Тейлор Свифт. Которые, следуя примеру своего кумира, наконец оторвутся от смартфона, заживут реальной жизнью.

Справедливости ради, не только о таких занимательных вещах рассуждает датский банк. Британия, уверены аналитики, хоть тушкой, хоть чучелком, но вернется в Европейский союз. Ставка Китая на золото сыграет, подорвав гегемонию доллара. А еще нашу планету ждет день Q.

"В следующем году внезапно может наступить "Квантовый день" (Q-Day), когда квантовые компьютеры смогут легко взламывать вчерашние механизмы цифровой защиты. При таком сценарии станет пятизначной стоимость золота – главного актива, которому не нужен пароль. Пострадает больше всего криптовалюта: биржи на фоне бегства клиентов заморозят вывод средств, а цена биткоина обрушится почти до нуля", - говорится в материале.

Но всех спасет искусственный интеллект. Он станет генеральным директором одной из крупнейших мировых компаний. И, по разным прогнозам, приведет ее, а в дальше и все человечество, к процветанию. Ну либо же, напротив, наворотит таких дел, что планету будет уже не спасти.

"У нас Уран летом меняет знак зодиака. Он переходит в Близнецы. И поэтому все новые технологии, ИИ, все это станет нормой на большое количество лет. И это надо использовать", - отмечает астролог Лада Розанова.

А вот прогноз Ванги: 2026-й станет годом, когда прогресс ИИ приведет к его господству, роботы начнут отнимать работу у людей, ИИ-технологии займут ключевые позиции в важнейших секторах экономики. Если, конечно, еще раньше это не сделают инопланетяне. Есть ведь и такой прогноз, приписываемый той же Ванге, предсказавшей теракт 11 сентября в США и появление первого американского чернокожего президента.

В 2026 году человечество ждут новые испытания - небывалые природные катаклизмы, которые затронут 8% суши. Ключевой вопрос – какие? "Западные" – уверенно отвечают исследователи катренов великого французского прорицателя Нострадамуса: "Когда Марс будет править среди звезд, человеческая кровь обагрит святилища. Три огня восстанут с восточной стороны, в то время как Запад погружается во тьму". То есть впереди большая война вокруг Тайваня, делает вывод британская Daily Mail. Ну а Марс в 2026-м действительно будет "править среди звезд". Планету на небосводе станет хорошо видно во второй половине года. У астрологов, в отличие от предсказателей, все четко.

Да и что там "Красная планета"! Нептун и Сатурн в 2026 году войдут в созвездие Овна! Такое бывает только раз в 164 года. В прошлый раз под такой конфигурацией планет президент Линкольн отменил рабство в США. В Лондоне прошла первая всемирная выставка. А в Российской Империи открылась консерватория! Ну и конечно, следим за Юпитером

"У нас Юпитер - это планета больших событий, глобальных для каждой страны. Она стоит в 10 доме. Это - самое лучшее положение Юпитера. Я жду, что в нашей стране произойдет что-то очень глобальное. Очень важное для страны событие. Марс, Плутон у нас стоит в 4 доме. Это - внутренний ресурс страны растет", - продолжает Розанова.

В общем, ждем прорывов. Тем более от огненной лошади! Наступит год лошади по восточному стилю только 17 февраля. А потому еще есть время подготовиться. Встретить его в чём-то ярком, с обилием растительной пищи на столе. Именно ее предпочитает лошадь. Повезет в 2026-м тем, кто родился в год козы, тигра, дракона и свиньи. А вот осторожнее следует быть кроликам, змеям, быкам и обезьянам. Кстати, если сложить все цифры предстоящего года, получится 10. Колесо Фортуны в системе карт тар

Нумерологи же говорят, что 2026-й пройдет под числом единицы – то есть начала большого пути.

"Вот этот ритм, который сопровождал нас в 2025 году, его мог почувствовать любой человек. Очень многое заканчивалось. Все очень активно, все бурно. Что-то завершалось, что-то менялось. В общем, зачищалось пространство для того нового. Очень сложный год", - считает нумеролог Валерия Маркина.

Ну и куда-же без вездесущих "Симпсонов"! Там все еще веселее. В 2026-м человечество отправится в первый полет на Марс! Его, кстати, ранее анонсировал Илон Маск, пообещав, что в будущем вообще перенесет штаб-квартиры SpaceX и Tesla на "Красную планету". Повсеместное внедрение очков виртуальной реальности. И финальный матч между сборными Мексики и Португалии на чемпионате мира по футболу. А еще, конечно, новый ледниковый период.

Верить аналитикам, политологам, астрологам или нумерологам – каждый пусть решает сам. Все они в итоге сходятся в одном – 2026-й все же наступит. И это – уже прекрасно. Теперь главное - продержаться всего каких-то пять дней.