Театр имени Пушкина назвал дату и место похорон Веры Алентовой

Народную артистку России Веру Алентову похоронят в понедельник, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище в Москве. Это подтвердили в пресс-службе Театра имени Пушкина, где служила актриса.

Вера Алентова умерла 25 декабря. Актрисе стало плохо на церемонии прощания с ее коллегой Анатолием Лобоцким, с которым Алентова снималась в ленте "Зависть богов". Прибывшие по вызову медики уже не смогли ничем помочь — Вера Валентиновна умерла от острого инфаркта.

Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря, время начала церемонии — 11:00, цитирует сообщение театра РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вера Алентова была не просто замечательной актрисой, а искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком.

Соболезнования выразил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Как отметил политик, созданные Верой Алентовой незабываемые образы дарили публике искренние эмоции и покоряли силой женского характера, а ее творчество стало неоценимым вкладом в развитие искусства.