ФСИН опровергла фейк о приглашениях отметить Новый год в колониях

Появившаяся в интернете информация о том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком.

Как подчеркивает ФСИН в своем Telegram-канале, ничего подобного в действительности быть не может, а некий сервис "ФСИН Пресса", от которого исходят такие приглашения, не имеет отношения к деятельности ведомства.

Вся официальная информация о работе ФСИН России и ее территориальных органов доступна на официальном сайте ведомства и на его официальных страницах в социальных сетях.

1 декабря глава государства Владимир Путин принял в Кремле директора Федеральной службы исполнения наказаний. Аркадий Гостев доложил президенту об итогах работы ведомства. В частности, успешно действуют 400 исправительных центров. Осужденные имеют право выходить за пределы таких учреждений, самостоятельно прибывают к месту работы и получают зарплату.

В 2024 году прокуратура Мордовии организовала проверку после сообщений о банкете заключенных в местной колонии — один из криминальных авторитетов отмечал день рождения, якобы с шашлыком и салатами. Во ФСИН при этом напомнили, что заключенные вправе заказывать еду через магазины за счет собственных заработков либо из денег, присылаемых родными.