Заставил противника отступить: подвиг младшего лейтенанта Нечаева

Подразделение под командованием младшего лейтенанта Алексея Нечаева во время разведки обнаружило вражеский опорный пункт на выгодной высоте. Грамотно оценив обстановку, Алексей организовал серийные удары беспилотниками по позициям неприятеля. В результате боевики понесли большие потери и были вынуждены отступить.

Старший матрос Егор Гаврилов, действуя в составе миномётного расчёта, подвергся атаке вражеских дронов. Точными выстрелами он уничтожил три беспилотника, что позволило избежать потерь среди личного состава и выполнить огневую задачу по поддержке наступающих российских подразделений.