На запорожском направлении для ВСУ сложилась критическая ситуация. До областного центра остаются считанные километры. Наша артиллерия бьёт по резервам неонацистов и сжигает их технику. Российские войска начали ликвидацию резервов противника непосредственно в областном центре.

До линии соприкосновения от Запорожья уже меньше 18 километров. И любая попытка отправить подмогу в Орехов и тем более Гуляйполе, нарывается на заградительный огонь артиллерии.

Сегодня к утру Гуляйполе уже практически целиком находится под контролем штурмовиков группировки "Восток". Все дороги противнику для отхода отрезаны. Бойцы зачищают кварталы, улицы, дома. Идёт ликвидация последних очагов.

За неделю российская армия освободила восемь населённых пунктов. В ближайшие дни это список вполне могут пополнить Гуляйполе и Димитров. Кстати, в последнем бандеровцы, совершенно бездумно похоронили, как минимум, 15 отборных и самых боеспособных подразделений.