От Д’Артаньяна не осталось и следа: вот как сейчас выглядит 76-летний Михаил Боярский

Главный "мушкетер" отечественного кино Михаил Боярский 26 декабря отпраздновал 76-летие. День рождения актер отметил в кругу самых близких.

В прошлом году в свой праздник народный артист России вышел на сцену, сейчас же он предпочел остаться дома и провести день с детьми и внуками. Лиза Боярская, дочь Михаила Сергеевича, обнародовала кадры с именинником, показав его в домашней обстановке.

Боярский сидел на диване возле телевизора и смотрел обзор футбольного матча любимой команды "Зенит". В это время внук взобрался на плечи Михаила Сергеевича и озорничал. Артист подыгрывал ребенку, а мальчик смеялся и продолжал скакать вокруг дедушки.

"Внуки и жена рядом, "Зенит" — чемпион — все, что надо для счастья нашему папе и дедушке! Папочка, родной, с днем рождения! Самое главное - будь здоров и бодр! Строй планы и осуществляй. А мы всегда рядом, во всем поддержим, поможем и будем стараться только радовать. Мы тебя очень любим", — обратилась Лиза к отцу.

Поклонники Боярского присоединились к поздравлению. Правда, многие были удивлены, как постарел Михаил Сергеевич. "От Д’Артаньяна не осталось и следа. Как же быстро летит время"; "Я вырос на его фильмах, мечтал стать мушкетером… Больно смотреть, как Боярский постарел"; "Как непривычно смотрится Михаил Сергеевич на этом милом видео с внуком", — пишут пользователи Сети.

Отметим, что Боярский находится в прекрасной форме. Единственное, что указывает на его возраст — волосы. Актер лишился своей пышной шевелюры.