"Гордимся вашим бесстрашием": Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День спасателя. Чествуют тех, кто первыми приходит на помощь людям в самых сложных ситуациях. Созданное 35 лет назад МЧС России - одна из самых авторитетных и эффективных структур в мире, а по ряду ключевых направлений - лучшая.

С каждым годом растут техническая оснащённость и уровень подготовки работников ведомства. За прошедшие годы только за рубежом они провели более шестисот поисково-спасательных и гуманитарных операций. Но, конечно, основные усилия и ресурсы направлены на обеспечение безопасности россиян. Это особо отметил в своем обращении к спасателям Владимир Путин, поздравляя их с профессиональным праздником.

"Спасатели – первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжёлых ДТП. Они поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов, таёжных массивов, населённых пунктов, затопленных паводком", - сказал глава государства.

Он отдельно отметить медицинских работников и психологов, которые трудятся в системе МЧС. Их особые компетенции президент назвал незаменимыми. Ещё Путин передал слова благодарности сотрудникам, решающим задачи в условиях спецоперации.