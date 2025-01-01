Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что 25 декабря 2025 года останется в памяти как рубеж, когда "мы действительно приблизились к решению" конфликта на Украине.

Однако, подчеркнул дипломат, пока говорить об окончательном соглашении рано: "От нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность".

При этом Рябков предупредил про риск срыва диалога "в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать".

Как заявил политик в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия", ставить конкретные даты урегулирования некорректно, никаких сроков сейчас называть не стоит.

Тем временем источники в Вашингтоне заявили, что в проработке проекта мирного соглашения по Украине "мы зашли настолько далеко, насколько это было возможно, и с русскими, и с украинцами", причем "за последние две недели мы добились большего прогресса, чем за весь прошлый год".

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. Однако если другие стороны не желают договариваться миром, российская армия добьется целей спецоперации военным путем.