Онищенко предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю

Россиян следовало бы перевести на шестидневную рабочую неделю, "если мы собираемся поднимать экономику". Такое мнение высказал в пятницу, 26 декабря, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По мнению Онищенко, пролонгировать рабочую неделю еще на день в нынешних условиях — это "вполне нормально, давно пора". При этом эксперт подчеркнул, что не видит никаких физиологических препятствий этому: "Что касается здоровья — никаких проблем" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Геннадий Онищенко, будучи депутатом Государственной думы, высказывал предложение отказаться от длинных новогодних выходных. Он уверял, что продолжительная череда нерабочих дней пагубно влияет на здоровье россиян и экономику страны.

Кроме того, Онищенко призывал отменить выходные дни в честь праздников, чтобы сделать Россию передовым государством. Он подчеркивал, что "если мы не будем работать, не будет экономики".

Что касается шестидневной рабочей недели, с такой инициативой уже выступал ряд предпринимателей в 2023 году. Авторы инициативы предложили брать пример с советских граждан, которые в годы Великой Отечественной войны работали по шесть и даже по семь дней в неделю. Однако Минтруд эту идею отверг.