Товстик раскрыл тайну, которую Дибров и Полина скрывали годами

65-летний Дмитрий Дибров расстался с 36-летней женой после ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Поговаривали, что Дибров, узнав о предательстве, крепко запил. Якобы его видели в одном из московских баров, а потом ведущий улетел к другу в Испанию, чтобы отвлечься от проблем. Дмитрий не ходит ни на какие шоу и не дает интервью. Полина же уже второй пообщалась с журналистами. На этот раз она вместе с Романом Товстиком пригласила в свой новый дом Ксению Собчак.

Если Дибров предпочитает не высказываться о Товстике, то бизнесмен без угрызения совести поведал, как увел чужую жену. По словам Романа, Дмитрий при первом разговоре выглядел расстроенным и обвинил его в разрушении семьи.

"Он себя вел очень расстроенно. Я понимаю, как ему больно и тяжело. Конечно, он мне все в лицо высказал. Никаких драк не было, ничего не было. Высказал, что я разрушил семейное гнездо. Я говорю: "Я ничего не разрушал, и Полиночка не разрушала", — подчеркнул Товстик.

Роман уверен, что бросить мужа было взрослое и взвешенное решение Полины. Между делом бизнесмен разболтал секрет семьи Диброва. Оказывается, в браке шоумена и модели давно были проблемы, а идиллия, что супруги показывали на публике — обман.

"Причем я знаю, что если был бы не я, через какое-то время это бы все равно произошло", — заявил Товстик.