МИД России предупредил о сохранении рисков ядерного конфликта

Риск ядерного столкновения до конца не устранен. Об этом предупредил в пятницу, 26 декабря, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как заявил дипломат в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", в теме ядерного сдерживания "контакты интенсифицировались, идет деловой предметный разговор", поэтому не стоит "преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю именно этой ядерной пропасти".

Однако для того, чтобы "еще больше отдалиться от этого края", нужны большие усилия — многое зависит от дальнейших действий американской администрации, подчеркнул Рябков. По его словам, Москва надеется на максимальную ответственность Вашингтона.

Россия передает "по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему", резюмировал Рябков.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что существует вероятность того, что Соединенные Штаты проведут натурные ядерные испытания, хотя возможно и то, что эту тему "тихо спустят все на тормозах".

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Политик заявил, что мир будет создавать новые более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы.