Объединение самозанятых предложило ввести обязательный пенсионный взнос

Объединение самозанятых России (ОСР) обратилось в Министерство экономического развития с рядом предложений по дальнейшему развитию режима налогообложения самозанятых граждан.

Как пишет "Коммерсантъ", авторы обращения просят закрепить самозанятость как постоянный режим с сохранением действующих ставок налога на профессиональную деятельность, а также поднять допустимый годовой лимит дохода — сейчас он составляет 2,4 миллиона рублей.

При этом предлагается сохранить возможность добровольной уплаты страховых взносов, но для самозанятых же с высокими доходами ввести обязательный пенсионный взнос с возможностью налогового вычета. Мотивировать к уплате добровольных взносов, по мнению ОСР, можно через систему поощрений — например, бонусными программами.

Минэкономразвития подтвердило получение этих инициатив, но мнение по существу пока высказывать не стали.

15 декабря сообщалось, что глава государства Владимир Путин подписал поправки в законодательство об оплате больничных и декретных отпусков для самозанятых. На выплаты смогут претендовать те самозанятые, кто решит на добровольной основе делать регулярные взносы. Величина пособий будет зависеть от стажа и выбранной страховой суммы.

Тем временем в кабмине решили бороться с лжесамозанятыми. Некоторые работодатели уклоняются от налогов и взносов в Соцфонд, не оформляя сотрудников должным образом. Заместитель председателя российского правительства Александр Новак пообещал, что признаки трудовых отношений будут закреплены в России законодательно.