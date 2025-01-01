Лурье обратилась к Долиной с просьбой насчет квартиры: певица ответила жестко

Лариса Долина переживает очень тяжелое время. Верховный суд поставил точку в громком деле, сохранив право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. А накануне Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади.

Это стало ударом для артистки. Она не пускает новую хозяйку в квартиру. "Вчера мы просили осмотреть апартаменты. Но нас пока не пустили. Это незаконно. Пока ведем переговоры", — рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Не попав в купленную недвижимость, Полина обратилась к Ларисе Александровне. Лурье очень хочет встретить Новый год в своей квартире, поэтому она попросила певицу освободить жилплощадь до 30 декабря 2025 года. Артистка была непреклонна и ответила жестко.

"Я передала Долиной просьбу Полины, чтобы она съехала хотя бы до 30 декабря, но ее адвокат ответила отказом, сейчас я направлю требование, в котором мы просим освободить квартиру до 30 декабря", — отметила Свириденко в беседе с РИА Новости.

Лариса Александровна планирует съехать с квартиры не раньше 5 января. Мол, вещей очень много, переезд не сделать за пару суток. Оглашенные Долиной сроки крайне неудобны для покупательницы жилья, но она пока ничего не может с этим поделать.