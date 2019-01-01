Роспотребнадзор опроверг риск эпидемии "мышиной лихорадки"

Показатели заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в России сейчас втрое ниже последнего подъема в 2019 году. Об этом рассказали в пятницу, 26 декабря, в Роспотребнадзоре.

Ведомство прокомментировало публикации ряда СМИ о том, что в нашей стране зафиксировали всплеск ГЛПС — так называемой "мышиной лихорадки", главными переносчиками которой выступают грызуны.

Роспотребнадзор заверил, что в многолетней динамике наблюдается устойчивое снижение заболеваемости ГЛПС как в целом по Российской Федерации, так и в большинстве субъектов, эндемичных по данной инфекции.

Хотя в 2025 году наблюдалась активизация природных очагов, показатели заболеваемости в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в полтора раза ниже среднемноголетних значений, цитирует сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова предупреждала, что в связи с изменением климата происходит расширение ареала переносчиков опасных болезней. Например, лихорадки Эбола и Марбург распространяются на новые территории.

Что касается традиционного сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, Попова отметила, что Россия пока только движется в направлении плато заболеваемости гриппом — до него мы еще не добрались. Эксперт подчеркнула, что "главное — праздники пережить, своевременно обращаясь к врачам, не запускать".