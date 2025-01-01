В мирном плане предводителя киевского режима Владимира Зеленского имеются серьезные упущения, однако Европа предпочитает их не замечать. На это указал отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

Как отметил эксперт в социальной сети X, такими изъянами является то, что ничего не сказано об отсутствии НАТО на Украине, как и о статусе страны после завершения конфликта. Также в плане Зеленского нет упоминания о внесении поправок в Конституцию, защищающих русский язык и свободу вероисповедания.

Дэвис подчеркнул, что это "красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал" (цитаты по РИА Новости).

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что 25 декабря 2025 года останется в памяти как рубеж, когда "мы действительно приблизились к решению" конфликта на Украине. Однако пока ставить конкретные даты урегулирования некорректно, тем более что распространяемый на Украине план по урегулированию конфликта очень отличается от того, что обсуждают Москва и Вашингтон, предупредил дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в переговорах между Россией и Соединенными Штатами по мирному урегулированию конфликта на Украине наблюдается "медленное, но устойчивое продвижение вперед". Однако она напомнила про попытки недругов "торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".