Масштабное антикоррупционное расследование на Украине — это "большой медийный кейс". Такое заявление сделал в пятницу, 26 декабря, соратник предводителя киевского режима, бизнесмен Тимур Миндич.

Предприниматель, покинувший Украину непосредственно перед началом коррупционного скандала, заверил, что он ничего не знает о махинациях во властных структурах — из него "сделали как бы крайнего".

Вдаваться в подробности Миндич отказался, заявив, что не имеет отношения к преступлениям: "Меня обвинили, мне приписали, то есть меня медийно сделали крайним" (цитаты по РИА Новости).

Также бизнесмен заверил, что не поддерживает контакт с главой киевского режима Владимиром Зеленским: "Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь, сейчас вообще не общаюсь".

Ранее Служба внешней разведки России отмечала, что фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича — Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка. Для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного разворовывания щедро предоставляемой Западом финансовой помощи.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что украинская государственность разваливается — это очевидно по золотым унитазам руководства киевского режима.