Дженнифер Энистон в 56 лет впервые стала мамой? Актриса опубликовала фото младенца

Дженнифер Энистон отпраздновала Рождество в кругу самых близких. В свой особняк в элитном районе Лос-Анджелеса актриса пригласила лишь пару подруг и своего жениха Джима Кертиса.

Как прошел вечер, Джен показала на своей странице в соцсети. Однако один из кадров стал сенсацией. На фото Кертис держал в поднятых над головой руках младенца. При этом на лице жениха Энистон отражался беспредельный восторг, мужчина сиял от счастья.

Актриса все еще не объяснила, чей ребенок попал в кадр, а поклонники уже поздравляют Дженнифер, что наконец-таки она стала мамой. Народ уверен, что актриса усыновила малыша.

Энистон еще три года назад в интервью Allure призналась, что долгое время пыталась стать матерью. Джен честно рассказала, что мечтала о ребенке и горевала, когда ее сокровенное желание так и не осуществилось. Актриса до сих пор жалеет, что не догадалась заморозить свои яйцеклетки, чтобы осуществить задуманное хотя бы с помощью суррогатной матери.

Жених Энистон Джим тоже все еще не стал отцом. Хотя мужчина не раз говорил, что обожает детей. Так что если актриса и коуч, роман которых начался весной этого года, решились на усыновление, то это выглядит вполне логично.