МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей

Въезд в Россию и выезд из нее для несовершеннолетних граждан станет возможен только по загранпаспорту с 20 января 2026 года. Об этом рассказали в пятницу, 26 декабря, в миграционной службе российского Министерства внутренних дел.

Ведомство напомнило, что с 20 января 2026 года вступят в силу и начнут действовать новые правила пересечения детьми государственной границы Российской Федерации.

С этого времени свидетельство о рождении будет исключено из перечня документов, по которым несовершеннолетние могут пересекать границу России. В то же время для детей старше 14 лет и совершеннолетних граждан России останется возможность въезда в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

С учетом этого в МВД призвали заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку, сообщает РИА Новости.

Ранее посольство ФРГ в Москве объявило, что с 2026 года впускать россиян на территорию Германии будут только по биометрическим загранпаспортам. Небиометрические заграничные паспорта россиян все-таки могут быть использованы, но лишь в тех случаях, когда в них имеется действующая германская виза.

В октябре сообщалось, что десятки россиян остались без отдыха на заграничных курортах из-за недочета при заполнении загранпаспорта — наложения текста в некоторых графах. На паспортном контроле обладателям документов заявили, что такие паспорта недействительны.