Президент США Дональд Трамп может приехать с визитом на Украину, так считает глава киевского режима Владимир Зеленский. В интервью Axios 26 декабря он заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уже готовы посетить Украину.

Зеленский также сказал, что согласится вынести мирный план на всенародное голосование, если Россия пойдет на двухмесячное прекращение огня.

Через два дня президент США встретится с главой киевского режима в Мар-а-Лаго. Зеленский утверждает, что Соединенные Штаты готовы дать Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет. Сам глава Киева намерен просить более длительного соглашения.