На Калифорнию обрушился разрушительный шторм

В американской Калифорнии аварийные службы устраняют последствия мощных штормов, которые обрушились на штат. Стихия унесла жизни троих человек, сильные ветры и наводнения вызвали масштабные разрушения.

В ряде районов после проливных дождей дороги превратились в руины. Реки вышли из берегов, за ними началась волна оползней. Потоками грязи завалены улицы и дома. Некоторые автомобили скрыты под слоем камней почти по самую крышу.

Непогода оставила без света тысячи жителей. В ряде округов власти объявили режим ЧП. Одной из причин наводнений называют лесные пожары, которые бушевали в штате в этом году сгоревшая почва не может впитать влагу.