Камчатку завалило снегом: транспорт встал

На Крым и курорты Краснодарского края надвигается метель. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки в регионе ветер усилится до 30-ти метров в секунду, ожидаются ливни и мокрый снег. На европейской территории России после оттепели сохранится холодная погода, в Москве температура в новогоднюю ночь будет ниже нормы.

А на Камчатке белым-бело от снега. Регион находится во власти мощного циклона, школьники досрочно ушли на каникулы. Перекрыты несколько трасс, отменены местные авиарейсы. Водителям, даже если и удаётся откапать автомобиль из сугроба, ехать некуда - коммунальщики не успевают расчищать дороги.

В Петропавловске-Камчатском утром на линии не смогли выйти городские автобусы. В таких ситуациях местные жители стараются прийти на помощь друг другу.