В Европе опасаются новой встречи Трампа и Зеленского. В Брюсселе считают, что исход разговора может быть непредсказуемым. Тем более, что глава Белого дома не пригласил на переговоры никого из европейских лидеров.

Белый дом официально подтвердил, что встреча состоится 28 декабря в 23 часа по московскому времени. Американский президент примет главаря киевского режима в курортном городе Палм-Бич. Американский лидер уже сообщил, что намерен стать арбитром любого мирного соглашения между Украиной и Россией. Год ведь заканчивается - нужны хоть какие-то результаты.

Зеленский уже успел раструбить, что с собой он везёт новый план мирного урегулирования из двадцати пунктов. К этому заявлению Трамп отнесся весьма прохладно. "У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - сказал президент США.

Чего бы у него не было, глобально, слово всё равно за Москвой. Но в Кремле после визита Кирилла Дмитриева в Штаты намерены продолжать диалог. Трамп уверен - на предстоящей встрече с Зеленским "все пройдёт хорошо". И браво заявляет, что и с Владимиром Путиным тоже. Российскому президенту Трамп позже собирается позвонить.

На Украине ожидания не такие радостные. Ведь все понимают - предстоит очередное шоу слона в посудной лавке. Даже в Верховной раде просят Трампа быть осторожным на встрече.

Европейцев на встрече не будет. Но известно, что Зеленский уже успел получить указания от лидеров Германии, Финляндии, Дании и Эстонии. При этом в Старом Свете тоже есть опасения непредсказуемых последствий предстоящего рандеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в кругах НАТО.