На скоростном шоссе в Японии столкнулись более 50 машин

Два человека погибли, 26 пострадали в результате массовой аварии в Японии. Минувшей ночью на скоростной трассе в префектуре Гумма столкнулись более полусотни автомобилей.

По данным полиции, ДТП спровоцировали два грузовика. Столкнувшись друг с другом, большегрузы перегородили магистраль, а машины, ехавшие сзади, не могли затормозить на заснеженной дороге. Начался пожар, который спасателям удалось потушить только спустя несколько часов. В итоге более десятка машин полностью сгорели.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла на участке трассы со сложным рельефом - на склоне и за поворотом, из -за чего водители не могли заранее увидеть место происшествия. Сейчас дорога в районе ДТП временно перекрыта в обе стороны, идет разбор завалов.