Восемь человек в автомобиле ушли под лёд в Якутии

В Якутии на реке Лена под лёд ушла машина, в салоне которой было восемь человек. ЧП произошло вне специально оборудованной переправы. Два человека погибли, четверых спасатели сняли с крыши автомобиля.

Температура воздуха сейчас в Якутске минус сорок четыре градуса. На месте в ледяной воде работают водолазы, пострадавшим оказывают помощь психологи.

А Камчатка утопает в снегу из-за мощного циклона. В декабре уже выпало больше двух месячных норм осадков. Порывы ветра достигают тридцати метров в секунду. В Петропавловске-Камчатском практически встал общественный транспорт. Техника, которая расчищает снежные заносы не справляется, да зачастую и сама не может проехать.

В Москве и области сотрудники МЧС предупреждают о гололёде. На дорогах очень скользко. Лучше не рисковать за рулём и воспользоваться общественным транспортом. К вечеру 27 декабря обещают снег, а к новогодним праздникам - резкое похолодание.