Собянин рассказал о работе соцучреждений в новогодние праздники

В период новогодних каникул социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, взрослые поликлиники будут открыты все дни с 9 утра, а детские смогут принять юных пациентов 9 и 10 января до трёх часов дня. При этом травматологические отделения, а также помощь на дому будут доступны ежедневно.

Молочно-раздаточные пункты сохранят привычный график работы. Школы и колледжи, центры занятости населения и реабилитационные учреждения города в праздники будут закрыты.

Также уйдут на каникулы Центры московского долголетия. Участники проекта смогут посещать занятия на площадках организаций-партнёров.

Подробную информацию о работе соцучреждений в праздники можно найти на портале мос.ру.