Комары атакуют жителей многоэтажки в Нижнем Новгороде

Полчища комаров среди зимы: экологический парадокс в отдельно взятой многоэтажке Нижнего Новгорода обернулся для жителей бессонницей, зудом и другими проблемами с кожей и психикой. Насекомые терзают обитателей коммуналки уже несколько месяцев. Ни дедовские методы, ни современная химия не помогают.

В дверях каждой комнаты - плотная марля. На календаре - конец декабря, а комаров в квартире - будто летом на лесной опушке. И ведь не боятся ни спреев, ни липких лент, ни фумигаторов! Жители сетуют: после дезинсекций, комаров, кажется, стало даже больше.

Комариную активность заметили в сентябре. Сначала внимания этому не придали, мало ли откуда насекомые прилетели. Тем более, осень была тёплой. Но время шло, и когда уж в декабре комары отказались покидать квартиру, жильцы забеспокоились. Причину в сбившихся биоритмах насекомых нашли очень быстро – вода в подвале.

Спуститься в подвал, чтобы проверить гипотезу, при этом невозможно. Он закрыт на замок. Ключи - только у управляющей компании. Там бесконечные жалобы жителей на крылатых кровопийц предпочитают игнорировать. На звонки отвечает диспетчер.

По словам жильцов, заявку они подали три недели назад. За это время руководство управляющей компании должно было уже выучить её наизусть.