Астрономы предупредили о пике солнечной активности на Новый год

На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка. Но ещё более мощная активность светила ожидается в новогодние праздники.

Учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что рано утром 27 декабря зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Мощность вспышки составила около 50% от порога высшего балла X.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.