Нанесён удар "Кинжалами" по военным целям на Украине

Армия России ответила на террористические атаки Украины по гражданским объектам. Подробности сообщили в Минобороны.

Минувшей ночью был нанесён массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по энергообъектам на Украине, используемым в интересах военных, а также по предприятиям ВПК.

Также за минувшие сутки силы ПВО России сбили 78 беспилотников противника.

Ещё в военном ведомстве сообщили, что Купянск находится под полным контролем российских военных. В городе завершается зачистка зданий и подвалов от сил врага.