Красную площадь закроют для посетителей в новогоднюю ночь

Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 18 часов 31 декабря до 10 часов 1 января. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

При этом ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием. Для него сделано исключение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в новогодние праздники будут работать социальные учреждения столицы. В частности, уйдут на каникулы Центры московского долголетия. Участники этого проекта смогут сходить на занятия и мероприятия на площадки организаций-партнёров. Об изменениях в расписании социальных организаций можно узнать на портале мос.ру.