Тайна смерти Есенина: что на самом деле произошло 100 лет назад в "Англетере"

Уход из жизни в декабре 1925 года одного из самых известных представителей Серебряного века Сергея Есенина до сих пор вызывает множество вопросов. Как известно, долго считалось, что поэт совершил самоубийство в гостинице "Англетер" в Санкт-Петербурге. Однако слишком многое в деле о смерти Есенина было создано с целью создать впечатление о самоубийстве.

Смерть Сергея Есенина до сих пор, даже по прошествии ста лет, будоражит людей и остаётся одной из самых загадочных трагедий начала ХХ века. Холодной ночью 28 декабря 1925 года поэта нашли мёртвым в ленинградской гостинице "Англетер". Номер был разгромлен. Есенин висел на вертикальных трубах парового отопления. Его тело и лицо были изувечены.

Следствие настаивало: Сергей Есенин покончил с собой, а вмятину на лбу объяснили ожогом, который поэт поучил уже посмертно от горячей трубы отопления. Дверь в номер была закрыта изнутри. Мотив самоубийства объяснили просто: поэт много пил, страдал от глубокого душевного кризиса. На нём висело 13 уголовных дел, и даже грозил суд и тюрьма после скандала в сентябре 1925 года, когда Есенин в поезде повздорил с дипкурьером Альфредом Рога и Юрием Левитом, приятелем революционера Льва Каменева.

Поэт боялся этого суда. Чтобы избежать допросов и преследования он лёг в психиатрическую клинику. Чекисты приходили в больницу арестовать Есенина, но врачи его не выдали. В итоге из московской клиники Есенин сбежал в Ленинград, где и покончил с собой, якобы, не справившись с грузом депрессии.

Сергей Дмитриев, историк, писатель, руководитель издательства "Вече": "Какие доказательства приводят сторонники версии самоубийства - якобы, Есенин был алкоголик. Кто-то говорит, что он даже был психически больной, и что у него это самоубийство - это вспышка помешательства. У нас нет ни одной истории болезни Есенина, где было бы написано, что он алкоголик и псих".

Возможно, всё было именно так, как говорит следствие. Однако, если Есенину стало невыносимо жить, и он собирался убить себя, то зачем для этого нужно было ехать в Ленинград? И разве человек, замышляющий уход из жизни, повёз бы с собой пять чемоданов одежды и 19 пар обуви? Разве просил бы своего ленинградского друга Вольфа Эрлиха подыскать ему квартиру? Похоже, что умирать поэт совсем не собирался. И тогда возникает вторая версия - убийство. Воронежский режиссёр Владимир Паршиков, автор нескольких фильмов о Сергее Есенине, эту версию поддерживает.

Владимир Паршиков, режиссёр: "Ну, посмотрите на фотографии-то! Здравомыслящий человек, логически мыслящий, посмотрев на эти фотографии Есенина на секционном столе в морге, он сделает вывод о том что это самоубийца? Он что там в конвульсиях бился об стенки, об косяки, об горячие трубы обжигался, руки уродовал себе... Ну, это бред".

Паршиков привлёк родственников поэта и независимых экспертов, которые выявили много странностей, нестыковок и даже откровенных фальсификаций в следствии. Например, что фотография номера, сделанная после трагедии - фальшивка. Её зеркально перевернули, чтобы как-то объяснить неудобные следствию факты.

Более того, есть ещё два странных факта. Первое – по документам Есенин в гостинице вообще не жил. И второе - следствие ссылается на то, что комната, в которой нашли Есенина, была заперта изнутри, что, якобы, доказывает его самоубийство. Однако, это не совсем так.

Сергей Дмитриев, историк, писатель, руководитель издательства "Вече": "Да, дверь была закрыта с той стороны, но они забывают, что в этой комнате был выход в соседний номер. Есть план "Англетера", где пятый номер, соседствующий с четвёртым, имел дверь в соседнюю комнату. Убийцы или те, кто инициировал это, спокойно могли закрыть эту дверь, выйти, подвинуть этот шкаф и все это закамуфлировать".

Кстати, в самоубийстве поэта сомневались и его коллеги по цеху – Ахматова, Лукницкий, Мандельштам. Сомневались, потому что знали и дерзкого Есенина, и, ещё лучше - то время, в которое он жил, и тех людей, с которыми он общался. Среди причастных к смерти поэта фигурировали и Блюмкин – революционер, левый эсер, террорист, убеждённый троцкист, перешедший на работу к Дзержинскому; и сам Троцкий, и Агранов, который занимался сбором информации о творческой интеллигенции, в частности, был куратором известной пары Лили и Осипа Брик – владельцев самого известного в Москве литературного салона.

Нельзя исключить, что Агранов хотел привлечь к своей деятельности и Сергея Есенина. Кстати, Троцкий тоже был заинтересован в поэте, и даже предлагал ему возглавить литературный журнал. Но Есенин отказался. Поэт сделал ставку на идейного противника Троцкого - Сергея Кирова, и оказался в центре политических интриг.

Владимир Паршиков, режиссёр: "Говорят то, что Есенин не был завязан на политику. Ложь! Есенин был в тесных взаимоотношениях с представителями власти, а во власти тогда была настоящая мясорубка. XIV съезд партии - отстранение Троцкого от власти, который сдаваться, по сути дела, не хотел. Я думаю, что дальнейшая судьба у Есенина сложилась бы достаточно хорошо при взаимодействии с Кировым, потому что с Кировым он подружился".

Киров тоже обещал Есенину журнал. На это предложение поэт согласился. Поэтому и поехал в Ленинград не умирать, а работать. 1925 год не был для него депрессивным, а, напротив, очень удачным. Сергей Есенин выпустил восемь книг, подготовил полное собрание своих сочинений и даже получил за них часть гонорара. И в Ленинграде перспективы были радужными.

Сергей Дмитриев, историк, писатель, руководитель издательства "Вече": "1925 год действительно был очень напряжённым годом: борьба группировок дошла до предела и группировки искали себе поддержку, в том числе в творческих кругах. Есенин встречался со Сталиным, Есенин встречался с Троцким, с Бухариным, с Дзержинским. С Дзержинским он встречался и Дзержинский говорит: "Как вы такой незащищённый живете?". Все хотели его на свою сторону перетащить".

Так что же случилось с Есениным в Ленинграде? Если это было убийство, то зачем нужно было убивать? И кому была выгодна смерть Есенина? Сейчас сложно ответить на эти вопросы. Но можно предположить, что Есенина встретили сотрудники ЧК - слишком профессионально было всё обставлено. На кого они работали – не ясно. Однако, убивать Есенина, скорее всего, не хотели. И смерть его наступила в результате случайных событий. Эту версию подтверждает историк, автор книги "Тайна гибели Есенина" Виктор Кузнецов:

"Как только Есенин появился в Ленинграде, он сразу же был арестован и привезён в следственный дом ГПУ на улице Майорова, 8/23. Там его с пристрастием допросили. Операцией руководил чекист Яков Блюмкин. Вряд ли Троцкий лично давал приказ убить поэта, но так уж случилось. По-видимому, Есенин, привычный к дракам, сопротивлялся и с силой толкнул Блюмкина, тот упал. Тогда прогремел выстрел. На фотографии виден след от пулевого ранения, а после этого Блюмкин ударил Есенина рукояткой револьвера в лоб. После этого решили произвести инсценировку самоубийства – благо зловещий дом 8/23 находился прямо напротив "Англетера". Труп перенесли в номер, в котором никто не жил".

В любом случае, точку в этой интригующей истории могло бы поставить новое следствие. По аналогии с современным расследованием убийства царской семьи. Чтобы разобраться в трагедии, произошедшей с Сергеем Есениным, и, возможно, снять грех самоубийства с великого русского поэта.