На востоке Москвы строят храм в честь Александра Свирского

В Москве прошло совещание по возведению православных церквей на востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в Восточном административном округе строят несколько храмов. Один из них - святого преподобного Александра Свирского на Соколиной горе. Церковь выполнена в традициях севера и северо-запада России времён жизни почитаемого в народе чудотворца. Молитвенный зал рассчитан на 550 прихожан.

Ещё один комплекс возводят в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Фёдоровны. Он будет состоять из трёх отдельно стоящих зданий - храма с колокольней, воскресной школы и церковной лавки с административными помещениями.