Собянин поздравил московских спасателей с праздником

Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона столицы с Днём спасателя. Мэр назвал работу спасателей важным и тяжёлым трудом, требующим мастерства, смелости, больших физических и моральных сил.

Собянин напомнил, что Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищённости населения среди российских регионов.

Мэр пожелал спасателям крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. Он также поздравил сотрудников МЧС с наступающим новым годом.