Москвичей предупредили о сильном снегопаде и призвали не ездить на личных авто

ПРедстоящей ночью столичный регион накроет мощный снегопад. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Наибольшей активности снегопад достигнет к полуночи. За ночь сугробы в столице вырастут на шесть сантиметров.

Ожидается слабоотрицательная температура – от минус двух до минус семи градусов. На дорогах будет скользко. Из-за снегопада в Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

В мэрии Москвы из-за грядущей непогоды обратились к жителям и гостям города по возможности отложить поездки на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. На дорогах водителям следует соблюдать осторожность на подъёмах и спусках с мостов и эстакад, не превышать скорость и не совершать резких манёвров.