Собянин: На подлёте к Москве вечером 27 декабря сбиты украинские беспилотники

Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее сегодня Минобороны сообщало об уничтожении 36 БПЛА в Брянской области. Днём в субботу Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту Калуги, во "Внуково" и "Шереметьево".

Минувшей ночью в российских регионах сбили семь украинских беспилотников. Атаке подверглись два региона – Адыгея и Краснодарский край.

ОБНОВЛЕНИЕ-1: В 17:42 Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

ОБНОВЛЕНИЕ-2: В 18:09 Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Всего вечером 27 декабря в Московском регионе сбиты 10 БПЛА.