Российские военные ускорили наступление после освобождения Димитрова - в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. Противник не выдержал натиска артиллерии и бросил позиции в селе Закотное.

Того и гляди рухнет оборона в городе Лиман. Уже никаких сомнений, что этот амбарный замок на воротах Краматорской агломерации, наши войска сорвут очень скоро.

В Запорожской области после шквального артналета бандеровцы начали отходить из Терноватого, Воздвиженки и Резниковки. Не исключено, что к исходу дня под контроль штурмовиков перейдут ещё четыре населённых пункта.

С начала декабря в Запорожской и Днепропетровской областях под контроль российских войск перешло более 210 квадратных километров территории. Освобождены десять населённых пунктов.