Российские силы ПВО сбили 89 украинских БПЛА в ночь на 29 декабря

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 49 украинских БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, 18 – над Новгородской областью, 11 – над Республикой Адыгея, семь – над территорией Краснодарского края.

Кроме того, по одному дрону сбито над акваторией Азовского моря, над Орловской, Ростовской и Смоленской областями.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил эффективность системы ПВО вокруг Москвы. Полученный опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны. Политик также напомнил о существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты от беспилотников.

Тем временем представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Россия обладает значительным "дроновым потенциалом" и продолжает его наращивать — в частности, увеличивает производство ударных беспилотников типа "Шахед", а также ложных целей и разведывательных аппаратов.