Подвиг на передовой: младший сержант Рассомаха уничтожил командиров ВСУ

Старший сержант Владислав Болотов вместе со своей группой в ходе выполнения поставленных задач обнаружил в лесополосе большое скопление живой силы противника и тяжёлое оружие. Собрав дополнительную информацию о планах боевиков, Владислав доложил об этом командованию. Наши военные нанесли мощный удар по врагу и уничтожили его.

Младший сержант Владислав Рассомаха, прикрывая наших штурмовиков, открыл огонь из снайперской винтовки и уничтожил более десяти боевиков, в том числе командиров. Благодаря грамотным действиям Владислава наши военные прорвали оборону противника и заняли новые рубежи на стратегически важном участке фронта.