На Украине ещё не утих коррупционный скандал, связанный с огромными хищениями в энергетике, а на подходе – новый. Сегодня силовики из антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли в правительственный квартал Киева с обысками.

Под подозрением – депутаты Верховной рады. Трём народным избранникам от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" предъявлены подозрения в коррупции. Это - Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Их подозревают в получении неправомерной выгоды, сообщают украинские СМИ.

Ещё один нардеп Корявченков должен был получить подозрение от НАБУ, однако успел сбежать с Украины.

Примечательно, что новый коррупционный скандал на Украине разразился сразу после отъезда Владимира Зеленского в США, где завтра, 28 декабря у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.

В этой связи французская Le Monde констатирует, что положение украинского президента уже было дестабилизировано масштабным коррупционным скандалом, связанным с хищением почти 100 миллионов долларов в энергетическом секторе, в котором был замешан близкий друг Зеленского, а также упоминался эск-глава администрации президента Андрей Ермак, который был одним из переговорщиков с Вашингтоном.