Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировкой войск. На совещании президенту доложили об освобождении двух ключевых населённых пунктов - Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

Командующие группировками войск "Центр" и "Восток", а также командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. Верховный главнокомандующий также заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Командующий группировкой "Центр" доложил об освобождении Артёмовки и Родинского в ДНР. Президент отметил на совещании, что все стоящие перед военными задачи выполняются в соответствии с замыслом, а создание полосы безопасности на границе с Украиной идёт хорошими темпами.

Если Киев не желает закончить дело миром, Россия решит все задачи СВО вооруженным путём, предупредил Путин. Глава также государства также отметил, что с учётом темпов наступления заинтересованность России в выводе ВСУ с занимаемых территорий сводится к нулю.

В свою очередь, начальник Генштаба сообщил, что после взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск. Герасимов заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.