Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА за три часа

27 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 43 украинских беспилотника. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 15 БПЛА над территорией Ростовской области;

— шести БПЛА над территорией Волгоградской области;

— шести БПЛА над территорией Курской области;

— четырех БПЛА над территорией Республики Крым;

— четырех БПЛА над территорией Липецкой области;

— трех БПЛА над территорией Белгородской области;

— двух над акваторией Азовского моря.

По одному БПЛА сбито над территориями Владимирской и Калужской областей, а также над Московским регионом.