Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА за три часа

27 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 43 украинских беспилотника. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 15 БПЛА над территорией Ростовской области;
— шести БПЛА над территорией Волгоградской области;
— шести БПЛА над территорией Курской области;
— четырех БПЛА над территорией Республики Крым;
— четырех БПЛА над территорией Липецкой области;
— трех БПЛА над территорией Белгородской области;
— двух над акваторией Азовского моря.
По одному БПЛА сбито над территориями Владимирской и Калужской областей, а также над Московским регионом.