В ЕС боялись, что изъятие активов России станет объявлением войны

Представители Евросоюза боялись, что изъятие замороженных российских активов было бы воспринято как объявление войны. Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон в интервью газете Delo.

"У нас есть оценки того, что такие меры могут означать для словенского имущества. Но это не было решающим фактором. Преобладало понимание [позиции] Бельгии и то, что у нас не было необходимых ответов на очень деликатный, сложный шаг, который, с одной стороны, закрывал возможность переговоров, которые в данный момент ведутся с Москвой", — ответила Файон на вопрос журналиста.

Ранее участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Около 300 миллиардов евро заморозили ЕС и страны G7.